ABEMAは、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の第1話を、14日午後9時より放送する。【番組カット】ちょっと怖い…“品定め”をする20代ガールたち同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てたむき出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズン