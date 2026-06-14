女優の藤原紀香が13日、自身のアメブロを更新。訃報が報じられた女優の中村玉緒さんを悼み、かつて共演した連続ドラマの思い出とともに、その温かい人柄への深い感謝のメッセージをつづった。【映像】元グラビアアイドルの藤乃あおいさん 27歳で死去 がんで闘病「玉緒さん ありがとうございました」と題して更新したブログで、藤原は「中村玉緒さん TBS連続ドラマ『あきまへんで』でご一緒させていただいて以来、いつもお優し