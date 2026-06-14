◇インターリーグパドレス9―3オリオールズ（2026年6月13日ボルティモア）パドレスの松井裕樹投手（30）は6―2の6回から2番手で登板。1回を投げ、1安打無失点、2奪三振だった。松井は先頭の5番・タベラスを空振り三振。2死後に二塁打を許したが、最後はホリデーを空振り三振に仕留めた。今季14試合目の登板で、3試合ぶりの無失点。防御率は1・74となった。チームは9―3で勝った。