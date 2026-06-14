NPB（日本野球機構）は14日、公示を発表。中日は松葉貴大投手を登録抹消しました。松葉投手は、昨季ローテーションの一員として、全23試合に先発登板。前日の日本ハム戦で今季初先発のマウンドに上がり、5回2失点の内容で、自身の勝敗はつきませんでした。再登録は6月24日以後に可能となります。