【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 1ー1 モロッコ代表（日本時間6月14日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）【映像】ヴィニシウス、衝撃の“101キロ爆速弾”を放つ瞬間ブラジル代表のFWヴィニシウスが、時速101キロの弾丸シュートを叩き込んだ。エースの右足から放たれた一撃に、ファンから驚きの声が上がっている。ブラジルは日本時間6月14日、FIFAワールドカップ2026のグループC第1節でモロッコ代表と対戦。ヴ