お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんが、自身のインスタグラムを更新。トレーニングを経て、激変した肉体を披露しました。 【写真を見る】【 コロチキ・西野 】激変の肉体美ビフォーアフター画像に反響「かっこいいっす！！」「バージョンアップし過ぎ」西野創人さんは「２７歳」「３４歳」と記された、写真をアップ。投稿された画像では、西野創人さんの鍛え上げられた肉体の変化が見て取れます。