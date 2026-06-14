スペイン・バルセロナで、サグラダ・ファミリアのメインタワーが完成した。1882年の着工から140年以上を経て、先端には巨大な十字架が据えられ、世界で最も高い教会となった。一方で全体の完成には、あと約10年かかる見通しだ。140年越しに完成した「世界一高い教会」スペイン・バルセロナにあるサグラダ・ファミリアのメインタワー「イエスの塔」が完成し、式典が行われた。先端には巨大な十字架が据えられ、高さ172.5mの世界で最