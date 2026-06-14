NPB（日本野球機構）は14日、公示を発表。ソフトバンクはアルメンタ投手を1軍登録しました。メキシコ出身で、来日5年目となるアルメンタ投手。今季5月に支配下契約をつかみ取り、5月27日にプロ初先発・初登板を飾り、プロデビューは3回途中5失点で黒星を喫しました。この日はヤクルト戦で先発を予定しており、リベンジが期待されます。