日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集「果実の歩幅」の先行カットが14日、公開された。今回公開されたのは、フレッシュなオレンジの衣装を身にまとい、マイアミでのステーキランチをおさめた“もぐもぐカット”。藤嶌は「このカットはマイアミの人気スポット・リンカーンロードで撮影しました。オレンジの衣装がすごく“マイアミっぽくて”街並みにも合っていると思います！お団子ヘアをしてみました！」とコメントを寄せた。