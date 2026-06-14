グループBの本命と目されていたスイスにとって、この結果は満足できるものではないだろう。日本時間14日未明、スイスは北中米ワールドカップのグループステージ初戦でカタールと対戦。17分にブレール・エンボロのペナルティキックで先制し、その後も優勢に試合を進めていたが、終了間際の後半アディショナルタイム4分にカウンターから痛恨の同点弾を許して1-1の引き分けに終わった。グループステージで最も重要と言われる初戦で勝