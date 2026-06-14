日々鍛錬を積んでいる名手ベッツでさえも、時には平凡なゴロをエラーしてしまう(C)Getty Images「ルーティンのような、ただの平凡なゴロだった」自身のプレーをそう振り返ったのは、ムーキー・ベッツ（ドジャース）だ。現地時間6月13日に行われたホワイトソックス戦の8回2死の局面だった。【動画】名手がまさか…山本由伸の大記録を止めてしまったベッツの失策シーンワンプレーごとに“緊張”が張り詰めていたのは、想像に難く