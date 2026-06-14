FIFAワールドカップ2026での躍進を目指す日本代表にとって、非常に重要なオランダ代表との初戦が迫ってきた。日本代表は13日夜に決戦の地・ダラス入り。新キャプテンの板倉滉が「選手ミーティングを今日夜にやると思います。（追加招集された）町野（修斗）が今こっちに向かっている状況なので、チーム全員揃ってからかなと思っています」と話した通り、宿舎で重要な話し合いの場が設けられた。そこで多くの選手から意見が出た