日本代表MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）が、FIFAワールドカップ2026初戦を前に決意を新たにした。14日（日本時間15日5時キックオフ）に今大会初戦となるオランダ代表戦を控えている日本代表は、13日に会場のダラススタジアム（アメリカ）でスタジアムファミリアライゼーションを実施。試合前日の公式練習を同スタジアムで行うことができないため、試合会場で下見を行った。そうしたなか、堂安は自身のX（旧：ツイッター