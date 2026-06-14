オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、FIFAワールドカップ2026初戦の日本代表に向けた会見に出席した。オランダ紙『テレグラフ』が伝えている。W杯初戦を前にクーマン監督は「プレッシャーは常にある。オランダは常に主要大会に出場している国だ。大会で勝ち進むのは難しいことはわかっている。強豪国もいくつかあり、それは大会の結果を見れば明らかなことだ。チャンスを増やすために何を改善すべきかもわかってい