◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組ハイチ―スコットランド（１３日、ボストン競技場）７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）は１次リーグＣ組初戦で、１３大会ぶり２度目の出場となったハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）と対戦した。１―０の後半３０分、スコットランドＤＦヒッキー（ブレントフォード）が右サイドでスローインを投げる際、５秒以上かかったとして主審の笛が鳴り、相手のスローインでプレーが