飲酒運転の疑いで逮捕された鹿児島市の会社員の男が、追突事故を起こしてけがをさせ、その場から逃げていたとして再逮捕されました。 【写真を見る】社用車で"飲酒運転"の男ひき逃げ容疑などで再逮捕鹿児島から仕事で熊本へ 鹿児島市の会社員を逮捕 ひき逃げなどの疑いで再逮捕されたのは、鹿児島市の会社員、日髙友聖容疑者(21)です。 警察によりますと、日髙容疑者は、6月12日午前5時半ごろ、熊本市北区植木