熊本県八代市で、14日朝から消防ポンプの操法大会が開かれていて、火元へ放水する正確さや速さを競っています。 【写真を見る】「目指すは火元へ最速放水！」20mホース3本つないで消防団が日頃の成果を発揮熊本・八代市 市民の安心のため日ごろの活動成果を見せるとき！ 県大会への出場選考会を兼ねたこの大会は、団員の消防技術の向上と互いの士気を高めようと、1年おきに開催されています。 どんな審査があるの？