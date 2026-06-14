産駒デビューから足掛け１年でようやく初勝利を挙げた種牡馬に注目が集まっている。１４日の函館２Ｒ・３歳未勝利（ダート１７００メートル）を制したのはアスクピーターパン産駒のストロングボーイ（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎）。昨年から種牡馬としてデビューした父にＪＲＡ初勝利を贈った。ストロングボーイは今年１月の京都でデビュー。初戦こそ９着に敗れたが、２戦目以降は５着、２着、３着、３着と４戦続けて掲示板以