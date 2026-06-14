タレントの王林（28）が、14日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に生出演し、その姿に注目が集まった。【写真】「誰か分からんかった」「凄い美人だな」…『サンジャポ』に出演した王林の姿王林は、メガネ＆大人びたコーディネート。SNSでは「これ誰やろ…？って思ったら王林ちゃんやった」「王林はメガネをかけると凄い美人だな」「王林ちゃん、また綺麗になりましたよね」と話題に。このほか、「顔