栃木県上三川（かみのかわ）町の強盗殺人事件で、逮捕された男子高校生ら４人が実行役として誘われたのは事件直前だったことが、捜査関係者への取材でわかった。事件は１４日で発生から１か月。「遊ぶ金が欲しかった」と供述する少年もおり、栃木・神奈川両県警の合同捜査本部は報酬目当てで凶悪犯罪に手を染めたとみている。事件は５月１４日午前９時２５分頃、同町上神主の民家で発生。住人の富山英子さん（６９）が殺害され