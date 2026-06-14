「ジャイアンツ−カブス」（１３日、サンフランシスコ）カブスの鈴木誠也外野手が再三の好守でチームを救った。初回２死はレーザービームで魅せた。エルドリッジの右翼線への打球がフェンスに当たると、鈴木はクッションボールを素早く処理。二塁へ矢のようなワンバウンド送球を投げた。打者走者がタッチアウトとなるとスタンドが騒然。鈴木は思わず笑みをこぼした。三回無死一塁では右翼線へ上がった飛球に猛然とダッシュ