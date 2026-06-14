6月15日（月）日本時間5時〜、FIFAワールドカップ2026 グループステージ第1節オランダ代表戦が行われる。会場はダラススタジアム（アメリカ・テキサス州）。試合の模様はNHK総合、NHK BSプレミアム4K、NHK ONE、DAZNで中継される。“最高の景色”を目指す日本代表の戦いがついに始まる。延長・PK戦の末に敗れたカタール大会からおよそ3年半、日本代表は森保一監督のもとでさらなる強化を図ってきた。アジア最終予選は7勝2分け1