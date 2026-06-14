「作品が“クソ”なのに…」評論家のウィ・グヌが、話題作『鉄槌教師』の完成度を批判した。【写真】『鉄槌教師』出演俳優まで叩かれる理由ウィ・グヌは最近、自身のSNSでNetflixオリジナルシリーズ『鉄槌教師』に関する記事を共有した。その記事には、『鉄槌教師』で主演陣の紅一点として出演した女優チン・ギジュの演技力をめぐり、“玉にきず”だと指摘する内容が含まれており、注目を集めた。しかしウィ・グヌは、「作品が玉で