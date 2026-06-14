【モデルプレス＝2026/06/14】SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）と田中樹が、6月13日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。2026年1月から行われてきたアリーナツアー「MILESixTONES」を振り返る場面があった。【写真】スト田中樹「面識もなかった」ジムで出会った芸能人◆SixTONES高地優吾＆田中樹、アリーナツアー振り返るこ