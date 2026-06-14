最近、北朝鮮の貿易関係者が中国各地を頻繁に往来し、中国側の業者と直接会って物品輸入に関する相談や契約を持ちかける事例が目立って増えていることが分かった。これは、中国側が北朝鮮に対し税関を通じた公式貿易の拡大を提案した後に現れた現象であり、両国関係者の接触頻度が大幅に高まっているという。現地の中国側消息筋が韓国デイリーNKに伝えたところによると、最近、遼寧省丹東市や延辺地域の中国の貿易会社は、かつてな