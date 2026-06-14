旧石川家住宅で貸切フォトプラン 国登録有形文化財「旧石川家住宅主屋」（香川県坂出市）を貸し切ってフォトウェディングや成人式の前撮りなどに活用できるサービス「石川邸貸切フォトプラン」が11日にスタートしました。 婚礼や成人式、家族の記念日など、人生の節目に撮った写真は一生ものだからこそ、「ここでしか撮れない1枚」を提供したいという思いで、合同会社clef.建築設計事務所が企画しました。