12日に浜松市中央区で起きた軽傷ひき逃げ事件で、警察は事故を起こしたまま現場から逃走していた男を13日逮捕しました。過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区の塗装工の男（43）です。警察によりますと、男は12日午後10時ごろ、浜松市中央区高林の通称・二俣街道の交差点で、浜松市の60代男性会社員が運転する乗用車と、赤信号を無視して交差点に進入してきた軽自動車と衝突する事故があり男性会社員は首な