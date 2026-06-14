タレントの菊地亜美さんは6月13日、自身のInstagramを更新。本田望結さん、紗来さん姉妹とのスリーショットを披露しました。【写真】菊地亜美、本田望結＆紗来との3ショット「みんな美人すぎる」菊地さんは「透明感ありすぎてもはや透けてる 本田望結ちゃん＆紗来ちゃんに久しぶりに会えたよ」とつづり、俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんとタレントでフィギュアスケート選手の本田紗来さん姉妹とのスリーショットなど、