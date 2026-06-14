ETF選びで迷う人が増えている新NISA（少額投資非課税制度）の普及によって、日本株だけでなく米国株へ投資する人も増えています。そのなかで人気を集めているのがETF（上場投資信託）です。ETFなら個別企業を選ばなくても、市場全体へまとめて投資することができます。しかし、・日本株ETF・米国株ETFのどちらがよいのか迷う人も少なくありません。実際には、それぞれ異なる特徴があります。日本株ETFの魅力日本株ETFは、日経平均