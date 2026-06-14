現地６月13日に開催された北中米W杯グループC第１節で、モロッコ代表はブラジル代表と対戦。１−１のドローで引き分けた。前回大会ベスト４のモロッコは21分に先制。ブラヒム・ディアスのスルーパスに抜け出したイスマエル・サイバリが見事なループシュートでネットを揺らした。しかし、32分にはヴィニシウス・ジュニオールに鮮やかな一撃を突き刺されて同点弾を献上。その後は拮抗した展開が続き、スコアは動かなかった。こ