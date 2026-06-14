日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。前日の13日には、会場のダラス・スタジアムで両チームの公式会見が行なわれた。オランダのそれが行われるのを待っていると、同国の記者から逆取材をされた。「明日、イタクラ（板倉滉）は出るのか」「ワタナベ（渡辺剛）とタニグチ（谷口彰悟）はスタメンか」「６番（ボランチ）はカマダ（鎌田大地）とタナカ（田中碧）か」「シ