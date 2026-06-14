13日、新潟県糸魚川市で10代男性の顔面を殴り、ケガをさせたとして39歳の男が現行犯逮捕されました。 傷害で現行犯逮捕されたのは、糸魚川市に住む無職の男(39)です。 男は13日、糸魚川市内で10代男性の顔面を左右の手拳で複数回殴打する暴行をし、左頬打撲などのケガをさせました。 事件は被害関係者が助けを求めた近隣住民が通報して発覚。 警察によりますと、男と被害男性については家族ではないということです。 警察は動