キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が11日、自身のインスタグラムを更新。夏らしい涼しげなデニムコーデを披露した。【写真】トップスはカラバリ買いのユニクロ“サラテロ”シャツ！安藤優子の夏のデニムコーデ安藤は「さて、本日はあちこちバタバタデーです（笑）」と、この日の予定を報告。「まずはゴルフクラブを簡単な（と言われている）ユーティリティ中心に変えました！」と明かし、「今までのフェアーウェイウ