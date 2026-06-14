【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月13・14日／サルト・サーキット）【実際の映像】これでFCYキャンセル！コース外に弾き出すまさかの瞬間日本時間13日の午後11時、WEC（世界耐久選手権）の第3戦「ル・マン24時間レース」がスタートした。レース途中で、GTマシンがコース上で邪魔になっていた障害物をコース外へ弾き飛ばしたことで、イエローコーションの規制がキャンセルされるという珍事が見られた。スタートから3時間が経過し