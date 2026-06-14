俳優の夏木マリ（74）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。ロングボトムスを着こなす私服オフショットを公開し、スタイリッシュな“シニアコーデ”を披露した。【写真】「かっこよすぎ」74歳・夏木マリが着こなすミリタリー風ジャケットの“シニアコーデ”夏木は「Tokyoの夜」とつづり、夜空でオレンジ色の輝きを放つ東京タワーをバックにたたずむ写真を投稿。シックなミリタリー調のダークジャケットに、ワイドな白の