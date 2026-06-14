お笑い芸人の永野（51）が13日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。毎年ブラジルで開催される南米最大級の映画祭「第22回ポルト・アレグレ国際ファンタスティック映画祭（通称ファンタスポア）」での受賞を語った。永野の初監督映画「MADMASK」が「ファンタスポア」でミッドナイト部門最優秀作品賞を受賞した。永野は「メンツは豪華なんですけど、お金ないから劇場でも数回単館お願いして発表しただ