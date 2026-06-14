NPB（日本野球機構）は14日、公示を発表。日本ハムは古林睿煬投手を出場登録し、福島蓮投手・郡司裕也選手を登録抹消しました。登録となったのは、台湾出身で来日2年目の古林投手。今季は6試合に登板し、防御率5.40をマークしています。直近のファーム公式戦では、5回2安打無失点の好投を披露しました。古林投手はこの日、本拠地で中日戦に先発を予定しています。一方抹消となったのはプロ5年目となる福島投手。前日先発した中日戦