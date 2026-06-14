3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のキーボード・藤澤涼架（33）の姿に、驚きの声が寄せられている。【映像】ミセス 藤澤涼架の激変した姿（複数カット）さまざまな装飾がついた大きなかぶり物やカラフルな衣装を身に着けた姿、パープルヘアの自撮りショットなどをInstagramで公開し、「どした!?」「ごめん涼ちゃん、餃子にしか見えない」「髪色も変わっててびっくりでした」「あんまり見たことない涼ちゃんの髪色でステ