◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神石黒佑弥投手【出場選手登録抹消】▽阪神畠世周投手▽中日松葉貴大投手▽広島塹江敦哉投手、平川蓮外野手▽ヤクルト拓也投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンクアルメンタ投手▽日本ハム古林睿煬投手▽楽天小森航大郎内野手、武藤敦貴外野手【出場選手登録抹消】▽日本ハム福島蓮投手、郡司裕也捕手▽楽天中島大輔外野