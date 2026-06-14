俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉがＳＮＳを更新。大量の人気キャラクターに囲まれる姿を披露し反響を呼んでいる。１４日までにインスタグラムで「ｋａｗａｉｉ」とつづると、人気キャラクター「Ｌａｂｕｂｕ（ラブブ）」を手に取る姿や、大量のラブブに“埋もれる”様子、ラブブの生みの親であるカシン・ローン氏との２ショットなどをアップした。この投稿にはファンから多くの