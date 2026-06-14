◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１４日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天の中島大輔外野手と吉野創士外野手が１４日、出場選手登録を抹消された。昨季、外野のレギュラーの一角を担った中島は、今季は５１試合に出場して打率２割１分７厘、１本塁打、９打点。５月以降はベンチスタートの試合も増えていた。２１年のドラフト１位外野手の吉野は７試合に出場し、打率１割１分１厘。前日１３日の広島戦で今季