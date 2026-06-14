宝塚記念の買ってはいけない馬券 【７歳以上】 ７歳以上の高齢馬は［0・1・0・26］。 唯一の連対馬は香港所属の18年ワーザー。 外国馬であるうえ、騸馬は競走生活が長くなることでも知られており、ほとんど例外中の例外といえる。 そのワーザーを除いた日本馬では５着に入った馬が３頭いるだけ。 それ以外はすべて掲示板を外しているのだ。 有力馬が高齢なら疑ってかかった方がいい。