１２日、自宅で玩具を組み立てる金盆嶺村の住民。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙6月14日】中国湖南省常徳市漢寿県の金盆嶺村はここ数年、農村住民が自宅近くで働けるよう、柔軟な労働形態を採用した作業所の整備を進めてきた。従業員は自宅での組み立て業務と作業所内のフルタイム勤務を選択でき、家事との両立も可能になった。取り組みは農村の労働力を活用し、地域社会と家庭に利益をもたらすウィンウィンの効果を