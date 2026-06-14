１３日、第１８回海峡フォーラムの会場。（アモイ＝新華社記者／林善伝）【新華社アモイ6月14日】中国福建省アモイ市で13日、大陸と台湾地区の交流イベント「第18回海峡フォーラム」が開かれた。１３日、第１８回海峡フォーラムの会場。（アモイ＝新華社記者／林善伝）１３日、第１８回海峡フォーラムのステージで歌う出演者。（アモイ＝新華社記者／林善伝）１３日、第１８回海峡フォーラムで舞踊を披露する出演者。（アモイ＝