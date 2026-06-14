©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … こんばんは！新人アナウンサーの枝廣二葉です。 5/31に開催された「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」に行ってきました！ 今回は先輩の古川アナ、新貝アナの司会を見学させ