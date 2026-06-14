俳優の比嘉愛未（40）が14日、都内で行われたエッセイ集『またね。』（講談社）発売記念会見に登壇。20年間の芸能生活を振り返った。【全身ショット】4０歳とは思えない美しさ！白のセットアップを着こなした比嘉愛未自身初のエッセイ集を出版し、「ありのままの言葉をつづっているので、自分自身の分身を生み出したかのような気持ちですごくうれしいです」とにっこり。そして、一番大切にしたことは「俳優業20年やってこれた