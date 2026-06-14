NPB（日本野球機構）は14日の公示を発表。ヤクルトは拓也投手の登録を抹消しました。 今季開幕1軍を勝ち取った拓也投手。しかし登板機会なく、4月1日に抹消されました。その後4月24日に再び登録となるも、阪神戦で6失点を喫するなどで、6試合のリリーフ登板で防御率14.29と苦しみ抹消。ファームで調整を積み、6月11日に再昇格をつかむも、13日のソフトバンク戦でも1回1失点を喫しました。