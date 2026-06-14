タレント中山秀征（58）が14日、MCを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」に生出演。この日約1年10カ月ぶりにVTR出演で同番組復帰を果たした元KAT−TUN中丸雄一（42）にスタジオで”言及“した。中丸は24年8月、一部で女性との密会などが報じられ、謝罪。同1月に元日本テレビアナウンサー笹崎里菜との結婚を発表したばかりでもあり、謹慎に入った。そして25年6月、TOKYO MX「キッズが見てる！もしもタレントじゃなかったら」