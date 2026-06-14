チーム最年少は、改めて仲間のW杯に懸ける思いを知った。日本代表は14日に北中米ワールドカップのグループリーグ初戦でオランダと対戦。13日の前日練習を終えたFW後藤啓介(フライブルク)は、昨日の選手ミーティングを振り返る。「経験のある選手たちが話してくれた。特別な大会というのはわかっていたけど、より特別なんだなと実感した」と力を込めた。今月3日に21歳になったばかりの若武者が、日本代表の歴史を知った。もとも