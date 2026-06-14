相手が強敵であるほどに輝く日本代表の武器が強国相手に喰らいつく。爆発的なスピードを誇るFW前田大然(セルティック)が13日、グループリーグ初戦オランダ戦前日練習後に報道陣の取材に応じ、「良い準備をしてきたのであとはもうやるだけ」と決意を語った。チームは12日夕に試合会場のダラスに入り、DF板倉滉キャプテンの就任後初の選手ミーティングを実施。「戦術的なところはコーチ陣がやってくれているので、しっかり落とし